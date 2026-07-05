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/ ©Kindel Media/Pexels
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
Der Rumäne wurde festgenommen.
Salzburg
05/07/2026
Polizei berichtet

Festnahme: 24-Jähriger sperrt Freundin in Wohnung ein

Die Polizei hat einen 24-jährigen Rumänen in Salzburg festgenommen, nachdem er in der Nacht auf Sonntag, 5. Juli 2026, seine Freundin erst verletzt, dann genötigt und in der Wohnung eingesperrt haben soll.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Ein 24-jähriger Mann wird beschuldigt, in der Nacht auf Sonntag, 5. Juli 2026, seine Lebensgefährtin verletzt, genötigt und sie schließlich in die gemeinsame Wohnung eingesperrt zu haben. Wie die Polizei außerdem berichtet, hat man den Rumänen daraufhin festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt gebracht. „Er ist nicht geständig“, heißt es weiter. Gegen ihn wurde in weiterer Folge ein Betretungs-, ein Annäherungs- und ein Waffenverbot ausgesprochen, so die Polizei abschließend in einer Aussendung.

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