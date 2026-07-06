In Teilen Salzburgs: Zur Mittagszeit war der Strom plötzlich weg

Weil bei Erneuerungen der Eisenbahnkreuzungen auf Höhe der Fanny-von-Lehnert-Straße in Salzburg ein kV-Erdkabel beschädigt wurde, war der Strom in Teilen der Stadt zur Mittagszeit plötzlich kurz weg.

Gegen 12.15 Uhr kam es am Montag, 6. Juli 2026, zu einem Stromausfall in den Salzburger Stadtteilen Elisabethvorstadt und Lehen, berichtet die Salzburg AG. Rund eine Stunde lang war der Strom bei vielen Kunden dann weg, ehe gegen 13.15 Uhr dann wieder alle mit Strom versorgt werden konnten.

Nach wenigen Minuten Großteil der Kunden wieder mit Strom

Als Grund für den Stromausfall bzw. Kurzschluss werden seitens der Salzburg AG Erneuerungen der Eisenbahnkreuzungen angegeben. Auf Höhe der Fanny-von-Lehnert-Straße wurde ein 10 kV-Erdkabel beschädigt. Immerhin: Bereits wenige Minuten nach dem Vorfall konnten die meisten Kunden wieder ans Netz angeschlossen werden. „Die Techniker der Salzburg Netz GmbH waren schnell vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung“, so die Salzburg AG abschließend.