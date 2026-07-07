Polizei und Rettung kämpften um Leben von Radfahrerin – diese stirbt Tage später

Eine 60-jährige Frau aus Polen war bereits am 3. Juli gegen 13.15 Uhr mit ihrem Rad in Golling (Tennengau, Salzburg) schwer gestürzt. Nun wurde bekannt, dass sie im Krankenhaus verstorben ist.

Die 60-Jährige war am Freitag, 3. Juli 2026, mit ihrem Fahrrad in Golling auf der B159 unterwegs und ist dort aus unbekannter Ursache gestürzt, wie nun erst bekannt wird. Laut Informationen der Polizei hat sich die Frau bei dem Unfall verletzt und wurde von Rettungskräften und Beamten noch an Ort und Stelle reanimiert. Der Rettungshubschrauber brachte sie schließlich ins Krankenhaus nach Salzburg. Dort verlor sie in den Montagabendstunden, am 6. Juli 2026, den Kampf um ihr Leben und erlag ihren schweren Verletzungen.