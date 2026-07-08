Zwei Jäger von Quad überrollt und ins Krankenhaus geflogen

Gleich zwei Rettungshubschrauber mussten Dienstagvormittag, am 7. Juli 2026, in den Lungau (Salzburg) ausrücken. Zwei Jäger waren dort mit einem Quad verunglückt und schwer verletzt.

Dienstagvormittag, am 7. Juli 2026, sind zwei Jäger bei Revierarbeiten mit einem Quad im Bereich der Schieferhütte (Gemeinde St. Michael im Lungau, Salzburg) in 1.985 Metern Seehöhe verunfallt. Während sie auf dem schmalen Weg dort nach oben fuhren, begann das Fahrzeug plötzlich, rückwärts zu rollen. Als die Männer die Handbremse zogen, um das Quad zum Stillstand zu bringen, kippte dieses nach hinten und überrollte sie beide, berichtet die Polizei nun.

Zwei Hubschrauber im Einsatz

Sowohl der 74-Jährige als auch der 79-Jährige – beide aus dem Pongau – wurden bei dem Vorfall schwer verletzt. Der Ältere der beiden schaffte es, trotz seiner Verletzungen, mit dem Fahrzeug zur Hütte, von wo aus er die Einsatzkräfte verständigte. Beide Verletzte wurden schließlich mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau geflogen.