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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann mit einem Handy in der Hand, im Vordergrund zwei Hände mit Euroscheinen.
Eine der beiden Sternzahlen war bei einem Salzburger falsch.
Salzburg
08/07/2026
Eine Zahl falsch

EuroMillionen: Salzburger tippt ganz knapp an 17 Millionen Euro vorbei

Eine einzige Zahl hat auf einem Tippschein aus Österreich gefehlt, dann wäre der- oder diejenige um mehrere Millionen Euro reicher gewesen. Dennoch darf er oder sie sich über etwas mehr als 150.000 Euro freuen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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17 Millionen Euro sind bei der EuroMillionen-Ziehung am Dienstag, 7. Juli 2026, im Topf gewesen. Geknackt wurde dieser zwar nicht, ein Österreicher war jedoch – wie auch zwei weitere Spielteilnehmer – ganz knapp dran. Bei ihm oder ihr war nur eine der beiden Sternzahlen falsch. Statt 17 Millionen gibt es damit „nur“ etwas mehr als 150.000 Euro.

Weitere Gewinnertipps aus Spanien und Großbritannien

Seitens der Österreichischen Lotterien erklärt man exklusiv gegenüber 5 Minuten: „Der Tipp wurde in Salzburg gespielt“. Mehr würde man aber aktuell auch noch nicht wissen. Die beiden anderen Teilnehmer, bei denen ebenfalls nur eine Sternzahl falsch war und die damit ebenfalls etwas mehr als 150.000 Euro gewinnen, sind aus Spanien und Großbritannien.

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