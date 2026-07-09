Nach 63 Jahren ist Schluss: Bekannter Verkäufer verlässt Wochenmarkt

63 Jahre lang war die Familie Brötzner - vor allem unter dem Namen "Kracherbauer" bekannt - mit einem Stand auf der Salzburger Schranne. Nun hieß es Abschied nehmen.

Seit 63 Jahren ist der Stand der Familie Brötzner ein fixer Bestandteil des beliebten Wochenmarktes in der Landeshauptstadt. Dabei hat der „Kracherbauer“ seine Kunden immer mit frischem Gemüse, Naturblumen und Jungpflanzen aus eigenem Anbau, Äpfeln und saisonalem Obst, frischen Eiern sowie selbstgemachten Gewürz- und Kräutermischungen versorgt und verwöhnt. Besonders beliebt waren das Kräutersalz, der Suppengrundstock und das eingelegte Gemüse wie etwa Sauerkraut und das Chiliöl. Ein letztes Mal wird der „Kracherbauer“ am 30. Juli 2026 auf der Salzburger Schranne vertreten sein, danach ist Schluss, berichtet die Stadt.

„Für diesen Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken“

Zur Verabschiedung hat auch Bürgermeister-Stellvertreter Florian Kreibich die Familie Brötzner besucht. Sie hätten „mit ihren regionalen Produkten und ihrer herzlichen Art den Wochenmarkt über 60 Jahre geprägt.“ Und abschließend: „Für diesen Einsatz und die Verbundenheit mit der Schranne möchte ich mich herzlich bedanken und der gesamten Familie für die Zukunft alles Gute wünschen.“