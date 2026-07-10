20.000 kostenlose Öffi-Tagestickets für Pendler in Salzburg

20.000 Gratis-Tagestickets für den Salzburger Zentralraum: Das ist die gemeinsame Initiative von Stadt, Land und Verkehrsverbund zum Start der Neutorsperre im Herbst. Die Aktion soll zum Umstieg auf Bus und Bahn einladen.

Die Tickets sind auf allen SVV-Linien im Zentralraum gültig. Sie sind vor allem für all jene gedacht, die erstmals auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen möchten. Die Verteilung der 20.000 Tickets erfolgt aufgeteilt: Jeweils 5.000 Stück gehen an die Stadt Salzburg und die umliegenden Gemeinden, während die restlichen 10.000 Exemplare direkt über den Verkehrsverbund ausgegeben werden. Johannes Gfrerer, Geschäftsführer der Salzburger Verkehrsverbund GmbH gegenüber dem ORF Salzburg: „Man muss einfach einen beliebigen Gültigkeitstag während des Aktionszeitraums am Ticket eintragen und kann alle Öffis den ganzen Tag lang nutzen.“

Flexibles Klimaticket

Teil des Pakets ist zudem ein flexibles Klimaticket, das ab dem 1. September in Salzburg erhältlich ist. Es wird monatlich genutzt und bietet maximale Flexibilität, da auf eine langfristige Vertragsbindung verzichtet wird und das Ticket monatlich kündbar ist. Das Angebot kostet für Erwachsene 33,25 Euro im Monat, während Senioren und junge Leute unter 26 Jahren nur 24,91 Euro zahlen. Im Vergleich zu den regulären Tarifen ist das eine erhebliche Ersparnis: Ein normales Monatsticket für nur eine einzige Region schlägt derzeit mit über 71 Euro zu Buche.

Neutorsperre als Bewährungsprobe

Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ): „Die Neutorsperre ist für die Stadt Salzburg eine echte Bewährungsprobe. Gerade deshalb haben Stadt und Land gemeinsam zusätzliche Angebote geschaffen – damit der Umstieg auf die Öffis nicht nur möglich, sondern spürbar attraktiver wird. Das neue Umsteigerticket wie auch die 20.000 Schnuppertickets zeigen eine zielgerichtete Stärkung des öffentlichen Verkehrs, die auch direkt bei der Bevölkerung ankommt.“