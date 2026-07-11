Heißluftballon stürzte beinahe in den Zeller See

Spektakuläre Rettung auf dem Zeller See: Ein Heißluftballon in Form eines Schraubenziehers verlor am Samstagfrüh rapide an Höhe und drohte abzustürzen. Die Retter konnten den Ballon knapp über der Wasseroberfläche sichern.

Auf einem Fußballplatz in der Nähe konnte der Ballon kontrolliert zu Boden gebracht werden.

Auf einem Fußballplatz in der Nähe konnte der Ballon kontrolliert zu Boden gebracht werden.

Am frühen Samstagmorgen, den 11. Juli 2026, entging ein Heißluftballon in Schraubenzieher-Optik nur knapp einer Katastrophe. Nach einem plötzlichen Höhenverlust drohte der Ballon im Wasser zu versinken. In einer spektakulären Aktion wurde er knapp über dem See abgefangen und per Leine ans rettende Ufer gezogen.

©Facebook/ASBÖ Wasserrettung Zell am See Die Wasserrettung Zell am See war schnell vor Ort.

Ballon sank manövrierunfähig bis dicht über den See

Die fehlende Thermik wurde dem Ballon zum Verhängnis: Er sank manövrierunfähig bis dicht über den Zeller See. Der Pilot reagierte schnell und rief die Wasserrettung. Rettung zeichnete sich auch aus der Luft ab, als die Besatzung eines Hubschraubers bei einem Trainingsflug am Flugplatz Zell am See auf die Notlage aufmerksam wurde. Das Flugplatz-Team fackelte nicht lange und alarmierte die Polizei.

©5 Minuten Der Zeller See in Salzburg wurde am heutigen Samstag, den 11. Juli 2026, zu einem ungewöhnlichen Rettungs-Austragungsplatz. Ein Heißluftballon drohte ins Wasser zu stürzen.

Auf Fußballplatz kontrolliert zu Boden gebracht

Mit einem Polizeiboot fuhren die Einsatzkräfte auf den See und warfen dem Piloten eine Leine zu. So gelang es, das Fluggerät knapp über dem Wasser ans Ufer zu ziehen und auf einem Fußballplatz kontrolliert zu Boden zu bringen. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Derselbe Heißluftballon hatte schon am Freitag in der Stadt Salzburg für Aufsehen gesorgt – bei der Aktion handelt es sich offensichtlich um eine Werbekampagne.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 16:24 Uhr aktualisiert