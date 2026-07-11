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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen lkw in einer unterführung.
Um den umgekippten Lkw zu bergen wurde ein Spezialunternehmen zum Abschleppen angefordert.
Straßwalchen
11/07/2026
Streifte die Decke

Mit Pflastersteinen beladener Lkw kippt in Bahnunterführung um

Bei einem Lkw-Unfall in einer Bahnunterführung in Straßwalchen (Flachgau) wurde am Freitag ein Mann verletzt. Der mit Pflastersteinen beladene Lastwagen kippte um, nachdem sein Ladekran die Decke der Unterführung gestreift hatte.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Der Lastkraftwagen streifte die Decke der Unterführung. Der Aufprall brachte das Fahrzeug zum Schwanken, woraufhin es auf die Seite kippte. Das berichtet zuerst der ORF Salzburg. Während der Beifahrer unverletzt blieb, erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und wurde zur Erstversorgung an das Rote Kreuz übergeben.

Spezialunternehmen schleppte den Lkw ab

Die Feuerwehr sicherte zunächst den Lastwagen und stapelte die teils verlorene Ladung Pflastersteine von Hand auf Paletten. Um den Lkw zu bergen und abzuschleppen, wurde ein Spezialunternehmen gerufen. Zudem mussten die Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsstoffe binden und die Fahrbahn säubern. Die Bahnhofstraße war für die Dauer der Aufräumarbeiten vier Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

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