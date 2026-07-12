180.000 am Electric Love Festival: „Reibungsloser Ablauf“

Am Sonntag ging auf dem Salzburgring das Electric Love Festival nach drei Tagen erfolgreich zu Ende. Rund 180.000 EDM-Fans feierten auf Österreichs größtem Festival für elektronische Musik.

Drei Tage lang wurde am Electric Love wild gefeiert, dabei kam es aber zu keinen größeren Zwischenfällen.

Drei Tage lang wurde am Electric Love wild gefeiert, dabei kam es aber zu keinen größeren Zwischenfällen.

Am heutigen Sonntag, den 12. Juli 2026, geht das Electric Love Festival in Salzburg zu Ende. Sowohl das Rote Kreuz als auch die Veranstalter ziehen im Anschluss eine durchweg positive Bilanz. Veranstalter Manuel Reifenauer zeigte sich erleichtert und betonte gegenüber dem ORF Salzburg, dass es zu keinerlei Zwischenfällen gekommen sei.

„Wir sind glückselig und sehr zufrieden. Wir waren schon Wochen vor dem Festival sehr gut verkauft. Auch die Dinge, die wir nicht beeinflussen können, wie das Wetter, haben super gepasst.“ Manuel Reifenauer, Veranstalter Electric Love Festival

Shows gingen einwandfrei über die Bühne

Der reibungslose Ablauf spiegelte sich auch in den Shows wider, so der Veranstalter. Das diesjährige Line-up bot einige Besonderheiten: So stand die langjährige NBA-Ikone Shaquille O’Neal (54) als DJ Diesel an den Reglern. Während am Eröffnungstag bereits die Swedish House Mafia für Begeisterung sorgte, übernahm der deutsche DJ Bunt das Samstags-Programm.

©5 Minuten Eine 5min-Leserin schickte uns ihre Impressionen vom Festival. ©5 Minuten Die Besucher waren begeistert.

700 Einsätze für das Rote Kreuz

Auch das Rote Kreuz zieht ein positives Resümee, obwohl die Einsatzkräfte in den drei Tagen und Nächten insgesamt 700-mal ausrücken mussten. Hauptgründe für die Einsätze waren Verletzungen, internistische Probleme sowie Beschwerden durch die Hitze.

Medizinische Versorgung direkt am Gelände

Um die medizinische Hilfe vor Ort zu garantieren, wurden 14 Tonnen Material auf das Gelände transportiert und dort zu einem eigenen Versorgungszentrum aufgebaut.Die Polizei äußerte sich am Sonntagvormittag ebenfalls vorläufig positiv. Ein finales Resümee hänge jedoch vom Verlauf des restlichen Abreisetages ab.

Regionale Wirtschaft profitiert von der Groß-Veranstaltung

Vom Erfolg des Großevents profitieren neben den Veranstaltern und Einsatzkräften auch die Betriebe in der Region. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen waren in weitem Umkreis restlos ausgebucht. Für die lokalen Gastgeber hat sich das Festivalwochenende zu einem entscheidenden Umsatzbringer entwickelt, der bereits vor dem Start der eigentlichen Sommerhauptsaison für volle Betten sorgt.