30 Minuten Kampf ums Leben: Badener Polizisten retten 51-Jährigen

Ein 51-Jähriger aus Baden (Niederösterreich) verdankt sein Leben Bediensteten der Polizei. Nachdem er einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten hatte, kämpften diese 30 Minuten lang um sein Leben.

Bedienstete der Polizeiinspektion Baden wurden am Freitag, den 10. Juli 2026, gegen 17.30 Uhr, zu einem Wohnhaus in Baden (Niederösterreich) beordert, da ein 51-jähriger Mann vermutlich einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten hatte. Die Polizeibeamten führten unverzüglich einen Notfallcheck durch. Da weder Atmung noch Kreislauf festgestellt werden konnten, begannen die Polizistin und der Polizist umgehend mit der Herzdruckmassage.

Polizisten führen 30-minütige Herzdruckmassage durch

Zeitgleich bereiteten die ebenfalls eingetroffenen Rettungskräfte die weitere medizinische Versorgung vor. Nach dem Eintreffen des Notarztes wurden die erweiterten Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Nach etwa 30 Minuten durchgehender Herdruckmassage durch die Polizeibediensteten konnte der Notarzt wieder einen Herzrhythmus feststellen. Nach erfolgreicher Stabilisierung wurde der Patient mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.