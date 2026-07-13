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/ ©Bergrettung Strobl
auf dem bild von 5min.at sieht man eine tödliche unfallstelle.
Die Unfallstelle: Der Postalm-Klettersteig im Salzkammergut.
Strobl
13/07/2026
Tödlicher Sturz

Tragödie auf der Postalm: 23-jähriger Kletterer stürzt in den Tod

Ein Kletterausflug in Strobl endete am Montagmittag in einer Tragödie. Ein 23-jähriger Mann aus Tschechien stürzte am Einstieg des Postalm-Klettersteiges in eine Klamm und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Dramatischer Einsatz im Salzkammergut: Bergretter aus Strobl wurden am heutigen Montag, den 13. Juli 2026, zu Mittag zu einem Absturz im Postalm-Klettersteig (Strobl, Salzburg) alarmiert. Ein 23-jähriger Bergsteiger aus Tschechien war am Beginn des Klettersteiges in die Klamm abgestürzt.

Bergrettung Strobl konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen

Die alarmierten Bergretter seilten sich unverzüglich zu dem Verunglückten ab, konnten vor Ort aber nur noch dessen Tod feststellen. In einem gemeinsamen Einsatz mit der Flugpolizei Salzburg wurde der Verstorbene anschließend per Helikopter aus der Schlucht geborgen. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang liegen nun in den Händen der Alpinpolizei.

auf dem bild von 5min.at sieht man die postalmklamm.
©Bergrettung Strobl
Nach dem Sturz in die Klamm kam für den 23-Jährigen jede Hilfe zu spät.
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