Klimaanlagen als große Verkaufsschlager im Sommer 2026

Die große Juni-Hitze hat die Nachfrage nach Klimaanlagen und Hitzeschutzlösungen massiv angekurbelt. Hersteller und Händler verzeichnen diesen Sommer Rekordaufträge, was in vielen Geschäften bereits zu ausverkaufter Ware führte.

Je nach Voraussetzungen kostet die professionelle Installation einer Klimaanlage zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Raum, bei einer Montagezeit von rund einem Tag.

Je nach Voraussetzungen kostet die professionelle Installation einer Klimaanlage zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Raum, bei einer Montagezeit von rund einem Tag.

Volle Auftragsbücher im Salzburger Flachgau: Seit den ersten heißen Tagen wollen immer mehr Menschen ihre Immobilien nachträglich kühlen lassen. Die Thalgauer Klimatechnik-Spezialisten haben alle Hände voll zu tun, um den Ansturm zu bewältigen. Wer eine wirklich wirksame Kühlung sucht, kommt laut den Profis nicht an einer Split-Klimaanlage vorbei. Der Geschäftsführer von Strauß-Kälte-Klimatechnik Peter Strauß betonte gegenüber dem ORF Salzburg: „Es ist grundsätzlich so, dass man jeden Raum, den man vernünftig temperieren will, mit einem Innengerät ausstatten muss. Die Innengeräte kann man dann zentral auf ein Außengerät hängen.“

Zwischen 3.000 und 5.000 Euro für professionelle Klimaanlage

Je nach Voraussetzungen kostet die professionelle Installation einer Klimaanlage zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Raum, bei einer Montagezeit von rund einem Tag. Da die Geräte im Wohnbereich optisch nicht immer gewünscht sind, ist die Nachfrage nach Design-Lösungen groß. Moderne Klimageräte können mittlerweile unauffällig in Schränken oder abgehängten Decken verbaut werden.

Sechs bis acht Wochen Wartezeit

Spätentschlossene müssen jetzt mit Wartezeiten rechnen. Für die Installation einer Split-Klimaanlage verzeichnen Fachbetriebe aktuell Lieferfristen von sechs bis acht Wochen. Wer stattdessen auf mobile Standgeräte aus dem Handel ausweichen möchte, steht ebenfalls oft vor leeren Regalen, da diese vielerorts bereits ausverkauft sind.Es muss jedoch nicht immer eine aktive Kühlung sein. Viele Menschen setzen darauf, die Hitze erst gar nicht ins Gebäude eindringen zu lassen, weshalb Rollläden und Raffstores aktuell ebenfalls einen enormen Nachfrageboom erleben.