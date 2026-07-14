Fahrgast schlägt Taxilenker seinen Trinkbecher mit Wucht ins Gesicht: 33 Jähriger festgenommen

Weil es Streit über die Fahrtkosten gab, eskalierte die Situation in einem Salzburger Taxi Mitte Juni. Ein 33-Jähriger schlug dem Lenker mit voller Wucht einen Becher ins Gesicht und verletzte ihn. Nun wurde er ausgeforscht.

Der Taxilenker rief gegen 1 Uhr Früh die Polizei und gab an, von Jugendlichen angegriffen worden zu sein.

Der Taxilenker rief gegen 1 Uhr Früh die Polizei und gab an, von Jugendlichen angegriffen worden zu sein.

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein Übergriff auf einen Taxilenker, vom 12. Juni in der Stadt Salzburg, geklärt werden. Am 12. Juni um kurz vor 1 Uhr rief ein 57-jähriger Taxilenker die Polizei, da er von Jugendlichen angegriffen wurde. Im Zuge eines Streits über den zu entrichtenden Fuhrlohn schlug einer der Fahrgäste dem Taxilenker mit einem mitgeführten Trinkbecher gezielt und mit erheblicher Wucht ins Gesicht.

Alle drei Fahrgäste flüchteten

Anschließend flüchteten alle drei Personen zu Fuß vom Tatort. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen sowie der Auswertung von Beweismitteln, konnte als Haupttäter ein 33-jähriger österreichischer Staatsbürger ausgeforscht werden. Nach Erteilung der Festnahmeanordnung nahmen Polizisten den 33-Jährigen am 29. Juni an seiner Wohnadresse fest und brachten ihn in die Justizanstalt Salzburg.

Neben Haupttäter wurden auch die anderen beiden Fahrgäste angezeigt

Im Zusammenhang mit dem nicht bezahlten Fuhrlohn werden auch eine 29-Jährige und ein 25-jähriger Mitfahrer wegen des Verdachts des Betruges bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.