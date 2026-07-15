Grausig: Starker Verwesungsgeruch an Bushaltestelle sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein grausiger Fund beschäftigte am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei in Hallwang. Der Verwesungsgeruch war so stark, dass die Feuerwehr mit schwerem Atemschutz arbeiten musste.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr Hallwang am Dienstagabend (14. Juli) ausgerückt. Im Hallwanger Ortsteil Zilling (Bezirk Salzburg-Umgebung) wurde ein Ekelfund gemacht: Konkret waren dort an einer Bushaltestelle an der B1 Tierinnereien und Körperteile tierischer Herkunft entdeckt worden.

Innereien auf menschliche Teile überprüft

Der Einsatz erwies sich als besonders unappetitlich: Da die Überreste bereits stark verwest waren und ein intensiver Verwesungsgeruch vorherrschte, konnten die Einsatzkräfte die Bergung nur unter schwerem Atemschutz durchführen, wie die Feuerwehr Hallwang in den sozialen Medien schildert. „Zusammen mit der Polizei wurden die Innereien in einen Kübel umgefüllt und kontrolliert, ob keine menschlichen Teile enthalten waren“, so die Florianis weiter.

Gemeinde entsorgte Innereien

Glücklicherweise stellte sich zumindest heraus, dass keine menschlichen Überreste in dem grausigen Fund enthalten waren. Nachdem feststand, dass es sich ausschließlich um tierische Überreste handelte, wurden diese von der Gemeinde Hallwang entsorgt. Wer die Tierinnereien neben der Bushaltestelle abgelegt hat, ist derzeit nicht bekannt.