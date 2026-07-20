Augenzeugen sehen Paragleiter-Absturz – große Suchaktion beginnt

Die Tamsweger Feuerwehr rückte nach der Alarmierung via Sirene, Pager und SMS mit rund 50 Einsatzkräften aus, auch die Polizei, die Bergrettung und das Rote Kreuz waren vor Ort. Der Paragleiter stürzte nämlich in bewaldetes Gebiet ab und musste erst gesucht werden. Die Feuerwehr stellt die folgenden Aktionen so dar: „Da sich das vermutete Einsatzgebiet über einen großen Bereich erstreckte und nur über Forstwege erreichbar war, wurde gemeinsam mit den Augenzeugen versucht, die Absturzstelle einzugrenzen. Parallel dazu starteten die Einsatzkräfte eine Suchaktion im vermuteten Absturzbereich.“

Gleitschirmpilot ins Krankenhaus gebracht

Ein Hubschrauber, der die Suche wohl erleichtert hätte, konnte wegen des vorherrschenden Gewitters nicht angefordert werden. Den Paragleiter konnte man schließlich im Zuge der Suchaktion in rund 20 Metern Höhe in einem Baum finden. Die betroffene Person war augenscheinlich verletzt und konnte von der Bergrettung zunächst gesichert und anschließend kontrolliert vom Baum abgeseilt werden. Im Anschluss wurde er vom Baum gerettet, gegen 15.45 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Der Gleitschirmpilot wurde ins Krankenhaus gebracht.