Frontal-Crash auf Salzburger Landesstraße sorgt für Totalsperre

Gegen 18 Uhr war am frühen Montagabend, 20. Juli 2026, ein 21-jähriger Flachgauer mit seinem Auto auf der Mattseer Landesstraße (L101) unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache ist er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein Niederländer konnte mit seinem Auto zwar gerade noch auf den Gehsteig ausweichen, wurde aber dennoch am Heck erfasst. Das Fahrzeug des jungen Flachgauers stieß anschließend frontal gegen den Kastenwagen eines 46-jährigen Oberösterreichs. Dessen 43-jährige Beifahrerin wurde ins UKH geflogen, der 21-Jährige ins Landesklinikum Salzburg. Die L101 war rund zwei Stunden lang total gesperrt. Die Unfallermittlungen laufen, so die Polizei abschließend.