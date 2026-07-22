Jetzt müssen alle in Salzburgs Altstadt für die Toilette bezahlen

Die Gratis-Pissoirs in der Salzburger Altstadt gehören der Vergangenheit an. Nun müssen auch Männer fürs kleine Geschäft in der Mozartstadt zahlen. Und bald werden die Gebühren dafür in der Altstadt auch zusätzlich erhöht.

Nicht nur im Internet gibt es Bezahlschranken, hinter die man nur dann kommt, wenn man Geld springen lässt. In der Salzburger Altstadt waren einige Pissoirs bis zuletzt noch gratis, nun werden auch sie hinter die Bezahlschranke gestellt, wie Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) gegenüber Salzburg24 bestätigt. Damit gibt es in diesem Punkt auch eine Angleichung der Männer an die Frauen. Letztere mussten nämlich auch bisher schon jedes Mal zahlen, wenn sie aufs Klo mussten. Das trifft nun eben auch auf die Männer zu, wenn sie eine öffentliche WC-Anlage besuchen (müssen).

WC-Gebühren gelten nur für Altstadt-Klos

Und die Kosten werden nicht nur eingeführt sondern demnächst auch bei allen öffentlichen Klos in der Altstadt erhöht. Das soll direkt im Zuge der anstehenden Sanierung geschehen, die bis 2027 abgeschlossen sein dürften. Dann kostet das Klogehen in der Innenstadt nicht mehr 50 Cent, wie auch bisher (Ausnahme: Pissoirs, die gratis waren), sondern einen Euro – sowohl für die bisher kostenlosen Pissoirs als auch für die sonstigen „normalen“ Klos. Einen Gemeinderatsbeschluss, der das besagt, würde es bereits geben. Übrigens: Jene Klos, die abseits der Altstadt stehen, bleiben auch weiterhin kostenlos.