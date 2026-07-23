Paragleiter bleibt auf 30 Meter Höhe in einem Baum hängen

Spektakuläre Bergung am Gaisberg: Im Ortsteil Guggenthal (Gemeinde Koppl, Flachgau) geriet ein Paragleiter-Pilot in eine brenzlige Lage, als er in rund 30 Metern Höhe in einem Baum hängen blieb.

Bergretter rückten am gestrigen Mittwoch, den 22. Juli 2026, gegen 12.20 Uhr aus. Nach ersten Erkenntnissen verfing sich der Gleitschirmflieger in einer Höhe von 25 bis 30 Metern. Das berichtet der ORF Salzburg. Weshalb der Niederländer am Fuß des Gaisbergs – etwa 100 Meter oberhalb der ehemaligen Brauerei – in die Baumkrone steuerte, stand vorerst nicht fest. Doch der Paragleiter hatte Glück und blieb unverletzt. Wie es von der Begrettung heißt, löste er noch in der Höhe sein Gurtzeug und wartete dort auf die Eintreffenden Einsatzkräfte.

Bergetter kletterte über Feuerwehrleiter auf den Baum

Gemeinsam mit der alarmierten Feuerwehr Guggenthal sicherten die Einsatzkräfte die Bergung: Über eine Feuerwehrleiter und seilgesichert durch seine Kameraden kletterte ein Bergretter zu dem verunglückten Niederländer hinauf. Dieser wurde schließlich sicher am Seil auf den Boden abgelassen. Insgesamt standen sieben Mitglieder der Bergrettung sowie Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Nicht der einzige Vorfall der letzten Tage

Bereits am Sonntagabend musste die Bergrettung Salzburg an den Gaisberg ausrücken. Ein Salzburger war kurz nach dem Start im Gipfelbereich rund zehn Meter abgestürzt und hatte sich dabei am Bein verletzt. Zusammen mit dem Roten Kreuz versorgten die Bergretter den Piloten, betteten ihn in eine Vakuummatratze und trugen ihn hinauf zum Parkplatz, wo bereits der Rettungswagen wartete.