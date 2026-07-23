Falscher Bankberater am Werk: Frau stoppt 8.900-Euro-Betrug

Stellen Sie sich vor, Ihre Bank ruft an und meldet: Ihr Konto wurde gehackt! Genau dieses Szenario erlebte eine 54-jährige Pinzgauerin. Aus Angst vor Verlust überwies sie über 8.900 Euro – direkt in die Hände eines Kriminellen.

Eine 54-jährige Pinzgauerin erstattete am 10. Juni Anzeige bei der Polizei, nachdem sie am 8. Juni von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert worden war. Der Mann gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus und behauptete, dass das Konto der Frau gehackt worden sei und eine unberechtigte Überweisung in Höhe von 8.000 Euro bevorstehe. Um diese angebliche Transaktion zu verhindern, forderte er die Geschädigte auf, selbst eine Überweisung auf ein von ihm genanntes Konto durchzuführen. Die Dame überwies daraufhin 8.901 Euro.

Frau wurde misstrauisch und sperrte Konto

Kurz nach dem Telefonat wurde sie misstrauisch und ließ ihr Konto sperren. Der Bank gelang es, den überwiesenen Geldbetrag vollständig zurückzuholen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der vorgesehene Empfänger der Überweisung ausgeforscht werden. Er wird angezeigt. Die Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Anrufer laufen.