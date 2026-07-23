Pensionist tappt in die Falle, verliert über 10.000 Euro

Weil er viel Geld in kürzester Zeit "gewinnen" wollte, hat sich ein Pensionist auf eine online-Aktienfonds-Plattform eingelassen. Hinter dieser steckten allerdings betrüger, die ihm über 10.000 Euro abgenommen haben.

Im Salzburger Tennengau ist ein 78-jähriger Pensionist kürzlich zum Opfer von Betrügern geworden. Er wurde online auf eine Aktienfonds-Plattform aufmerksam und hat sich von dieser hohe Gewinne in kürzester Zeit versprechen lassen. Doch die ganze Sache war zu gut, um wahr zu sein.

Gewinnausschüttungen blieben aus

Mehrmals hat der Mann unterschiedlich hohe Summe auf verschiedene Konten überwiesen, die versprochenen Gewinnausschüttungen blieben aber ein ums andere Mal aus, heißt es seitens der Polizei. Insgesamt ist dem 78-Jährigen so ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Was Banken konkret gegen Betrügereien machen können und wann genau ihnen die Hände gebunden sind, könnt ihr übrigens hier nachlesen: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 16:05 Uhr aktualisiert