Konto gesperrt: Salzburgerin überweist 8.901 Euro, wird misstrauisch

Der Fall ereignete sich bereits im Juni, die Polizei macht ihn allerdings erst jetzt öffentlich. Am 8. Juni wurde eine 54-jährige Pinzgauerin (Salzburg) nämlich fast Opfer eines Betrugs. Sie hat es aber noch rechtzeitig bemerkt.

An diesem Tag wurde sie nämlich von einem bisher unbekannten Mann angerufen, er gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus und behauptete, ihr Konto sei gehackt worden. Gleichzeitig versicherte er ihr, dass in Kürze rund 8.000 Euro von ihrem Konto unberechtigt überwiesen werden sollen. Doch sie hatte laut des vermeintlichen Bankberaters noch eine Chance: Geld von ihrem Konto auf ein anderes zu überweisen. Da sie ihr Erspartes retten wollte, überwies die 54-Jährige 8.901 Euro.

Polizei konnte Empfänger der Überweisung ausforschen

Doch wenig später wurde sie misstrauisch, sie hatte den Betrug erkannt. Daher ließ sie kurz nach dem Telefonat schnell ihr Konto sperren, die Bank konnte sogar das eben überwiesene Geld noch vollständig zurückholen. Dann war die Polizei am Zug – und tatsächlich. Man konnte den Empfänger der Überweisung ausforschen, er wird angezeigt. Die Ermittlungen zum Anrufer dauern jedenfalls noch an.