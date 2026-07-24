Großaufgebot an Einsatzkräften: Auto stürzt in die Großarler Ache – 3 Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Großarler Landesstraße (L109) im Pongau stürzte am Freitagmorgen ein Pkw in die Großarler Ache. Ein Insasse erlitt dabei schwere Verletzungen, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Heute Morgen verunglückte ein Auto auf der L109 in Großarl und landete direkt in der Ache.

Heute Morgen verunglückte ein Auto auf der L109 in Großarl und landete direkt in der Ache.

In Großarl läuft derzeit ein umfangreicher Rettungseinsatz: Ein Auto ist dort in die Großarler Ache (Pongau, Salzburg) gestürzt. Bei dem Unfall wurden drei Insassen verletzt, einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen, berichtet zuerst „Salzburg24“ Am heutigen Freitagmorgen, dem 24. Juli 2026, kam demnach ein Auto auf der L109 in Großarl von der Fahrbahn abgekommen und im Fluss gelandet.

Drei Verletzte, eine Person im Wrack eingeklemmt

Nach Angaben des Roten Kreuzes sollen sich drei Personen im Auto befunden haben. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Eine dritte, schwer verletzte Person war gegen 8 Uhr noch im Wrack eingeklemmt. Weitere Details lagen aufgrund des laufenden Einsatzes zunächst nicht vor.

Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort

An der Unfallstelle läuft ein Großeinsatz: Neben den Feuerwehren Großarl und St. Johann sowie der örtlichen Wasserrettung ist auch das Rote Kreuz mit zahlreichen Kräften vor Ort. Insgesamt wurden vier Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge, ein praktischer Arzt und der Notarzthubschrauber Alpinheli 6 alarmiert.