Tödlicher Motorradunfall in Bramberg: Biker kollidiert mit drei Autos

Am Abend des 23. Juli kam es auf der Gerlos Bundesstraße, im Gemeindegebiet von Bramberg am Wildkogel (Bezirk Zell am See, Salzburg) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Motorradlenker tödlich verletzt wurde.

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Abend des 23. Juli auf der B165 im Gemeindegebiet von Bramberg am Wildkogel: Ein 44-jähriger Motorradlenker aus dem Pinzgau zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf der B165 von Hollersbach kommend in Fahrtrichtung Bramberg.

Biker kollidierte erst mit dem Auto einer 21-Jährigen, danach mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen

Zeitgleich fuhr eine 21-jährige aus dem Pinzgau mit ihrem Auto in dieselbe Richtung. Sie befand sich etwas vor dem Motorrad. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der 44-Jährige mit seinem Motorrad seitlich mit dem Wagen. Durch den Aufprall gelangte das Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

44-Jähriger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen

Da sich der Verkehrsunfall unmittelbar in der Nähe des örtlichen Feuerwehrhauses ereignet, leisteten die dort anwesenden Feuerwehrleute, die den Unfall wahrgenommen hatten, umgehend mit Erst-Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Unfallzeugen verständigten weitere Einsatzkräfte. Der 44-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert