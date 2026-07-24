Happy End am Wolfgangsee: Vermisster Taucher wohlauf aufgefunden

Große Aufregung am gestrigen Donnerstagnachmittag am Wolfgangsee: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zum beliebten Badeplatz "Gamsjaga" gerufen. Der Grund für den Alarm war eine vermisste Person im Wasser.

Der Alarm ging gegen 14.50 ein, ein Großaufgebot an Einsatzkräften machte sich zum beliebten Badeplatz „Gamsjaga“ am Wolfgangsee (Salzkammergut) auf. Der Grund für den Alarm war eine vermisste Person im Wasser.

Person einer Tauchgruppe war auf einmal abgängig

Eine Tauchgruppe hatte im besagten Bereich einen Tauchgang absolviert. Während des Ausflugs verlor die Gruppe plötzlich den Kontakt zu einem ihrer Mitglieder. Nachdem eigene Suchversuche im Unterwasserbereich erfolglos blieben, wählten die Taucher richtigerweise sofort den Notruf. Neben den Wasserrettungsbooten aus St. Wolfgang und Fuschl am See wurden auch die Spezialtaucher der Berufsfeuerwehr Salzburg sowie weitere umliegende Einsatzkräfte an den Einsatzort disponiert.

Erleichterung nach intensiver Suche

Vor Ort begannen die ersten eingetroffenen Kräfte sofort damit, das Areal systematisch und intensiv abzusuchen. Nach bangen Minuten folgte schließlich die erlösende Nachricht: Rund 20 Minuten nach der Alarmierung konnte der Vermisste von seiner eigenen Tauchgruppe im Wasser ausfindig gemacht werden. Zur Erleichterung aller Beteiligten blieb der Taucher bei dem Vorfall völlig unverletzt. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit erfolgreich beendet werden.