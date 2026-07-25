„Auf Augenhöhe mit Wien“: Salzburger Filmbranche doppelt so stark wie angenommen

Die Salzburger Filmwirtschaft ist eine echte Goldgrube: Eine neue Studie belegt, dass Film- und Serienproduktionen jährlich rund 430 Millionen Euro Wertschöpfung ins Bundesland bringen - doppelt so viel wie bisher gedacht.

Vorgestellt wurden die Zahlen beim 21. Media Summit im Schloss Leopoldskron. Beauftragt von Innovation Salzburg und der WKS-Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft, stand die Untersuchung im Mittelpunkt des traditionellen Media Summits. Das berichtet zuerst der ORF Salzburg. Im Schloss Leopoldskron präsentierte Studienautor Michael Paul die Ergebnisse vor rund 300 Gästen aus der Salzburger Filmszene, die sich dort kurz vor der Festspieleröffnung zum Austausch trafen.

423 Millionen Euro Wertschöpfung und 5.000 Arbeitsplätze

Michael Paul betonte, dass für die Studie das gesamte Ökosystem der Salzburger Filmwirtschaft analysiert worden sei. Neben den eigentlichen Produktionsfirmen seien auch vor- und nachgelagerte Bereiche wie Zulieferer, die Hotellerie für Filmcrews sowie der nachgelagerte Filmtourismus eingeflossen. Diese ganzheitliche Betrachtung belege die enorme Bedeutung der Branche, die jährlich rund 423 Millionen Euro Wertschöpfung generiere und etwa 5.000 Arbeitsplätze sichere

Ergebnis verdoppelt bisherige Schätzungen

Das Ergebnis verdoppelt die bisherigen statistischen Schätzungen. „Damit agiert Salzburg auf Augenhöhe mit Wien“, unterstrich Innovation-Salzburg-Geschäftsführer Walter Haas. Er betonte, dass Filmförderung direkte positive Effekte erzielt und sich als renditestarke Investition in die Wirtschaft erweist, mit einem nachhaltigen Bonus für den regionalen Tourismus. Salzburg habe in den vergangenen Jahren erfolgreich einen eigenen Filmcluster geformt, der verschiedenste Betriebe rund um Film- und Serienprojekte bündelt.