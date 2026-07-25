Messerstecherei vor Lokal in Bad Gastein: 29-Jähriger verletzt

Blutiger Streit in den frühen Morgenstunden: Vor einem Lokal in Bad Gastein ist am Samstag eine Auseinandersetzung völlig eskaliert. Ein 38-Jähriger stach mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein.

Was als Wortgefecht vor einem Lokal begann, endete für einen 29-Jährigen im Krankenhaus Schwarzach: Ein Streit in Bad Gastein gipfelte am frühen Samstagmorgen in zwei Messerstichen.

Was als Wortgefecht vor einem Lokal begann, endete für einen 29-Jährigen im Krankenhaus Schwarzach: Ein Streit in Bad Gastein gipfelte am frühen Samstagmorgen in zwei Messerstichen.

In Bad Gastein (Salzburg) ist in den frühen Morgenstunden des 25. Juli ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Gegen 2 Uhr gerieten ein 38-jähriger Portugiese und ein 29-jähriger Ukrainer vor einem Lokal aneinander.

38-Jähriger zückt Messer und sticht auf Kontrahenten ein

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 38-Jährige ein Messer und versetzte seinem Kontrahenten zwei Stiche. Der 29-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.

Mutmaßlicher Angreifer festgenommen

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer festnehmen, er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen zum genauen Hergang übernommen.