Kollision beim Einbiegen in Faistenau: Vier Verletzte nach Autounfall

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten ist es im am heutigen Sonntag im Gemeindegebiet von Faistenau (Salzburg-Land) gekommen. In einem Kreuzungsbereich mit einer Gemeindestraße krachten zwei Autos ineinander.

Bei dem Aufprall wurden insgesamt vier Personen unbestimmten Grades verletzt: Der 18-jährige Auto Lenker und sein Beifahrer sowie die 67-jährige Fahrerin des zweiten Auto und eine Insassin auf der Rückbank.

Bei dem Aufprall wurden insgesamt vier Personen unbestimmten Grades verletzt: Der 18-jährige Auto Lenker und sein Beifahrer sowie die 67-jährige Fahrerin des zweiten Auto und eine Insassin auf der Rückbank.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 18-jähriger Flachgauer in Faistenau (Bezirk Salzburg-Land) mit seinem Auto am 26. Juli 2026 von einer Gemeindestraße nach links auf die L250 einbiegen. Im Fahrzeug befand sich zudem ein 20-jähriger Beifahrer. Zur selben Zeit war eine 67-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus dem Flachgau, gemeinsam mit drei weiteren Insassen auf der L250 in Fahrtrichtung Faistenau unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Vier Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der 18-jährige Lenker als auch sein 20-jähriger Beifahrer unbestimmten Grades verletzt. Im zweiten Fahrzeug erlitten die 67-jährige Fahrerin sowie eine Mitfahrerin auf der Rückbank ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades. Die zwei weiteren Insassen blieben unverletzt.

Keine Beeinträchtigungen durch Alkohol

Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung der Verunglückten an der Unfallstelle und brachte die vier Verletzten anschließend in umliegende Krankenhäuser. Die von der Polizei durchgeführten Alkotests bei beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.