Salzburger Festspiele: Polizei zieht Bilanz zur Eröffnung

Die offizielle Eröffnung der Salzburger Festspiele ging am Sonntag dem 26. Juli in der Salzburger Altstadt friktionsfrei und festlich über die Bühne.

„Die detaillierte Abstimmung mit allen beteiligten Institutionen, die klare Strukturierung der Verantwortlichkeiten und ein eng verschränktes Sicherheitskonzept haben sich bestens bewährt“, stellt Landespolizeidirektor Bernhard Rausch fest.

Keine Störungen

Er ergänzt: „Das präventive Wirken der Salzburger Polizei ermöglichte, gemeinsam mit einem angemessenen Einsatz uniformierter und ziviler Kräfte sowie von Spezialkräften in ausgewählten Bereichen, einen sicheren Ablauf aller Programmpunkte. Mein Dank gilt dazu allen Einsatzkräften und unseren Sicherheitspartnern“. Im gesamten Verlauf der Veranstaltung ereigneten sich keine Störungen oder strafrechtlich relevanten Vorfälle.