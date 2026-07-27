Fahrbahnschaden auf der A1 sorgt für nächtliche Sperre

Auf der A1 West Autobahn hat ein plötzlich aufgetretener Fahrbahnschaden Folgen für den Verkehr. Im Baustellenbereich bei Haag müssen ab heute Abend, 18 Uhr, zwei Spuren in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt werden.

Auf der A1 West Autobahn ist im Baustellenbereich bei Haag ein Fahrbahnschaden aufgetreten. Aus Sicherheitsgründen müssen deswegen heute ab 18 Uhr, bis morgen fünf Uhr früh zwischen Oed und St. Valentin in Fahrtrichtung Salzburg der zweite und dritte Fahrstreifen gesperrt werden. Dem Verkehr steht in diesem Bereich somit nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Reparaturarbeiten eingeleitet

Die ASFINAG hat die Reparaturarbeiten eingeleitet und arbeitet an einer raschen Behebung des Schadens, heißt es. In Fahrtrichtung Salzburg ist mit Verzögerungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer sollten mehr Fahrzeit einplanen und die aktuelle Verkehrslage beachten, wird abschließend mitgeteilt..