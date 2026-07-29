Tödlicher Unfall: 42-Jähriger kracht in Kleinbus, stirbt noch an Ort und Stelle
Ein tragischer Verkehrsunfall hat Dienstagabend, am 28. Juli 2026, auf der Mittersiller Straße (B168) in Piesendorf (Pinzgau, Salzburg) das Leben eines 42-jährigen Mannes gekostet.
Der 42-Jährige war mit seinem Firmenfahrzeug von Piesendorf (Pinzgau, Salzburg) in Richtung Kreisverkehr Fürth unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er frontal in den Kleinbus eines 38-jährigen Lenkers. Beide Lenker wurden durch die Frontalkollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, heißt es nun seitens der Polizei.
Sechs weitere Personen verletzt
Während der 42-Jährige seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag, wurde der 38-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen. Neben ihm waren übrigens auch noch zwei weitere Erwachsene und vier Kinder in dem Fahrzeug, die allesamt verletzt in die Krankenhäuser Zell am See und Schwarzach gebracht worden sind. Die Unfallstelle war bis kurz nach Mitternacht für den gesamten Verkehr gesperrt.