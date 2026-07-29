Tödlicher Unfall: 42-Jähriger kracht in Kleinbus, stirbt noch an Ort und Stelle

Der 42-Jährige war mit seinem Firmenfahrzeug von Piesendorf (Pinzgau, Salzburg) in Richtung Kreisverkehr Fürth unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er frontal in den Kleinbus eines 38-jährigen Lenkers. Beide Lenker wurden durch die Frontalkollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, heißt es nun seitens der Polizei.

©Freiwillige Feuerwehr Piesendorf Die Feuerwehr musste beide Lenker aus den Fahrzeugen befreien.

Sechs weitere Personen verletzt

Während der 42-Jährige seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag, wurde der 38-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen. Neben ihm waren übrigens auch noch zwei weitere Erwachsene und vier Kinder in dem Fahrzeug, die allesamt verletzt in die Krankenhäuser Zell am See und Schwarzach gebracht worden sind. Die Unfallstelle war bis kurz nach Mitternacht für den gesamten Verkehr gesperrt.