Schwerer Frontal-Crash in Abtenau: Motorradfahrer und drei Autoinsassen verletzt

Auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Abtenau kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Motorradfahrer kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Es gab vier Verletzte.

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Motorradfahrer per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Motorradfahrer per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Am Nachmittag des heutigen Mittwoch, dem 29. Juli 2026, ereignete sich in Abtenau (Bezirk Hallein, Salzburg) ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Oberösterreich kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Vier Personen erlitten Verletzungen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 28-jährige Biker auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in den Wagen eines 58-jährigen Fahrers aus Ungarn.

Biker musste mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden

Der Biker erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte des Roten Kreuzes und den Notarzt flog ihn ein Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach. Auch der ungarische Autolenker und seine zwei Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Alkotests verliefen bei beiden Fahrzeuglenkern negativ

Wie die Polizei mitteilte, verliefen die durchgeführten Alkotests bei den Fahrzeuglenkern negativ. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für den gesamten Verkehr zeitweise komplett gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.