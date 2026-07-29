Skip to content
Region auswählen:
/ ©ÖAMTC
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Motorradfahrer per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.
Abtenau
29/07/2026
Vier Verletzte

Schwerer Frontal-Crash in Abtenau: Motorradfahrer und drei Autoinsassen verletzt

Auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Abtenau kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Motorradfahrer kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Es gab vier Verletzte.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Nachmittag des heutigen Mittwoch, dem 29. Juli 2026, ereignete sich in Abtenau (Bezirk Hallein, Salzburg) ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Oberösterreich kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Vier Personen erlitten Verletzungen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 28-jährige Biker auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in den Wagen eines 58-jährigen Fahrers aus Ungarn.

Biker musste mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden

Der Biker erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte des Roten Kreuzes und den Notarzt flog ihn ein Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach. Auch der ungarische Autolenker und seine zwei Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Alkotests verliefen bei beiden Fahrzeuglenkern negativ

Wie die Polizei mitteilte, verliefen die durchgeführten Alkotests bei den Fahrzeuglenkern negativ. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für den gesamten Verkehr zeitweise komplett gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at