Herrenloses SUP löst nächtlichen Großeinsatz am Fuschlsee aus

Ein herrenloses Stand-up-Paddleboard hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz am Fuschlsee ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach einer vermissten Person – am Ende stellte sich der Alarm als Fehlalarm heraus.

Am späten gestrigen Abend wurden die Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) sowie der umliegenden Feuerwehren, des Roten Kreuzes und der Polizei zu einem umfangreichen Such- und Rettungseinsatz an den Fuschlsee alarmiert. Ein aufmerksamer Fischer hatte gegen 22.30 Uhr auf Höhe von Schloss Fuschl ein herrenloses Stand-Up-Paddleboard (SUP) treibend im Wasser entdeckt und umgehend den Notruf abgesetzt.

Sorge um SUP-Besitzer

Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Besitzer des Sportgeräts im Wasser verunglückt war, lief umgehend eine großangelegte Suchaktion an. Einsatzboote der Wasserrettung und der Feuerwehr Fuschl kämmten die Seefläche ab. Zeitgleich kontrollierten Einsatzkräfte an Land die umliegenden Badeplätze nach liegengebliebener Kleidung oder sonstigen Hinweisen.

Abbruch der Mission

Einsatztaucher der Wasserrettung Salzburg und der Berufsfeuerwehr Salzburg standen vor Ort für einen Taucheinsatz in Bereitschaft. Aus der Luft unterstützten ein Polizeihubschrauber sowie die Drohnengruppe des Roten Kreuzes die Suche. Gegen Mitternacht konnte die Aktion schließlich ohne Fund beendet werden. Da nach polizeilichen Erhebungen keine Person als vermisst gemeldet war, wurde der Einsatz abgebrochen.

Appell der Wasserrettung

Anlässlich dieses erneuten Vorfalls richtet der Landesverband der Wasserrettung Salzburg einen dringenden Appell an alle Wassersportlerinnen, Wassersportler und Schwimmer:

„Bitte versehen Sie Ihre Wassersportgeräte wie SUPs, Kajaks oder Boote sowie auch Ihre Schwimmbojen stets mit Ihrem Namen und einer aktuellen Telefonnummer. Treibt ein Board oder eine Boje ab, können die Einsatzkräfte im Ernstfall blitzschnell telefonisch abklären, ob sich der Eigentümer in Sicherheit befindet. Das verhindert zeit- und personalintensive Fehlalarme und hält die Rettungskräfte für reale Notfälle frei.“