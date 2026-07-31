Salzach leicht bräunlich: Das ist der Grund

Am Freitag erregte das bräunlich glitzernde Wasser der Salzach in der Stadt Salzburg die Aufmerksamkeit vieler Passanten. Das Land gab jedoch rasch Entwarnung.

Grund für die Optik ist nicht das Wasser selbst, sondern der niedrige Wasserstand, der Ablagerungen auf dem Flussbett freilegt.

Grund für die Optik ist nicht das Wasser selbst, sondern der niedrige Wasserstand, der Ablagerungen auf dem Flussbett freilegt.

Wer am Freitag, dem 31. Juli 2026, an der Salzach unterwegs war, hat sich vielleicht über das bräunliche, leicht glitzernde Wasser gewundert. Die Entwarnung folgte aber prompt: Es handelt sich nur um abgelagertes Lignin, einen völlig natürlichen Holzbestandteil.

Steine im Flussbett

Nicht das Wasser selbst ist verfärbt, sondern die Steine im Flussbett: Wegen des niedrigen Wasserstands treten dortige Ablagerungen nun deutlicher hervor. Dazu zählt auch Lignin aus der Zellstoffproduktion, das sich aktuell verstärkt auf dem Schotter sammelt. Laut Behörden ist dieser genehmigte Stoff völlig unbedenklich. Gleiches gilt für die Algen und Mikroorganismen, die sich durch die hohen Temperaturen derzeit schneller vermehren.