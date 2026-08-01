IBAN gefälscht: Immo-Firma überweist 58.200 Euro an falsches Konto

Bereits am 23. April 2026 hatte sich ein Betrug in Salzburg ereignet. Der Inhaber der betroffenen Immobilienfirma hat dann im Mai Anzeige erstattet, nun konnte das Geld wieder rücküberwiesen werden.

Die Täter sind bisher noch unbekannt, sie haben jedenfalls eine Rechnung verfälscht und so die Immobilienfirma dazu gebracht, an die falsche IBAN Geld zu überweisen. Der Rechnungsbetrag von immerhin nicht weniger als 58.200 Euro wurde schließlich auch Ende April überwiesen, im Mai kam man drauf und erstattete Anzeige.

Unternehmen bekommt Geld zurück

Die Ermittlungen führten die Polizei daraufhin zur 21-jährige Inhaberin des Empfängerkontos. Den betrügerisch erlangten Betrag konnte man glücklicherweise vollständig sicherstellen und in weiterer Folge auch an das geschädigte Unternehmen rücküberweisen. Ob die 21-Jährige auch die Person ist, die die Rechnung verfälscht hat, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen laufen derweil weiter.