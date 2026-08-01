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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt im Vordergrund eine Hand mit mehreren Euroscheinen, im Hintergrund eine Person vor einem Laptop, der angestrengt auf den Bildschirm schaut.
Die Polizei konnte das Geld zurückholen.
Salzburg
01/08/2026
Polizei ermittelte

IBAN gefälscht: Immo-Firma überweist 58.200 Euro an falsches Konto

Bereits am 23. April 2026 hatte sich ein Betrug in Salzburg ereignet. Der Inhaber der betroffenen Immobilienfirma hat dann im Mai Anzeige erstattet, nun konnte das Geld wieder rücküberwiesen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Die Täter sind bisher noch unbekannt, sie haben jedenfalls eine Rechnung verfälscht und so die Immobilienfirma dazu gebracht, an die falsche IBAN Geld zu überweisen. Der Rechnungsbetrag von immerhin nicht weniger als 58.200 Euro wurde schließlich auch Ende April überwiesen, im Mai kam man drauf und erstattete Anzeige.

Unternehmen bekommt Geld zurück

Die Ermittlungen führten die Polizei daraufhin zur 21-jährige Inhaberin des Empfängerkontos. Den betrügerisch erlangten Betrag konnte man glücklicherweise vollständig sicherstellen und in weiterer Folge auch an das geschädigte Unternehmen rücküberweisen. Ob die 21-Jährige auch die Person ist, die die Rechnung verfälscht hat, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen laufen derweil weiter.

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