Sportwagen in die Salzach gestürzt: Fahrer befreite sich selbst

Samstagabend, am 1. August 2026 gegen 19.35 Uhr, wurden die Einsatzkräfte aus dem Pinzgau (Salzburg) an die Salzach bei Bruck an der Glocknerstraße gerufen. Dort war ein Auto ins Wasser gefallen.

Aus bisher noch gänzlich unbekannter Ursache ist Samstagabend ein Auto zwischen Bruck an der Glocknerstraße und Zell am See (Pinzgau, Salzburg) von der Straße abgekommen und in die dortige Salzach gestürzt. Wie die Feuerwehr berichtet, konnte sich der Lenker glücklicherweise noch nahezu unverletzt aus dem Auto befreien und wieder an das Ufer des Flusses gelangen. An den Einsatzort wurden auch die Wasserrettungen Mitter- und Niedernsill gerufen. Erstere berichtet: „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Pkw bereits vollständig in der Salzach versunken.“

©Feuerwehr Bruck | Ein Auto ist Samstagabend in die Salzach gekracht. ©Feuerwehr Bruck | Zwei Feuerwehren und Wasserrettungen standen vor Ort im Einsatz.

Bergung wegen erhöhtem Wasserstand schwierig

Da nach einem Gewitter der Fluss aber einen erhöhten Wasserstand hatte, gestaltete sich die Bergung des verunglückten Sportwagens als schwierig, erinnern sich die Floriani. Das gelang schließlich in Zusammenarbeit mit der Wasserrettung dann aber doch noch. Zusätzlich zu den Feuerwehren und den Wasserrettungen standen auch die Polizei, das Rote Kreuz und ein Abschleppdienst vor Ort im Einsatz.