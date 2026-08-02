Verstorben: 34-Jähriger liegt auf Straße, wird überfahren

Ein heftiger Unfall hat in der Nacht auf Sonntag einen 34-jährigen Salzburger das Leben gekostet, wie die Polizei nun berichtet. Ein 36-jähriger Autofahrer war dabei auf der Salzachtalstraße in Richtung Hallein unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass jemand vor ihm regungslos auf der Straße lag. Den Mann – es handelte sich um den 34-Jährigen – sah er zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Dementsprechend überrollte er ihn. Trotz sofort verständigter Einsatzkräfte und umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 34-Jährige noch an Ort und Stelle. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, so die Beamten abschließend.