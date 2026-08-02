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/ ©Fotomontage: Canva & 5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze und dahinter ein Rettungsauto in schwarz-weiß.
Für den 34-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Kuchl
02/08/2026
Mitten in der Nacht

Verstorben: 34-Jähriger liegt auf Straße, wird überfahren

In der Nacht auf Sonntag, 2. August 2026, hat sich auf der Salzachtalstraße (B159) im Gemeindegebiet von Kuchl (Tennengau, Salzburg) ein tragischer Unfall ereignet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Ein heftiger Unfall hat in der Nacht auf Sonntag einen 34-jährigen Salzburger das Leben gekostet, wie die Polizei nun berichtet. Ein 36-jähriger Autofahrer war dabei auf der Salzachtalstraße in Richtung Hallein unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass jemand vor ihm regungslos auf der Straße lag. Den Mann – es handelte sich um den 34-Jährigen – sah er zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Dementsprechend überrollte er ihn. Trotz sofort verständigter Einsatzkräfte und umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 34-Jährige noch an Ort und Stelle. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, so die Beamten abschließend.

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