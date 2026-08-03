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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Polizisten kontrollieren Autos bei Nacht
Sowohl das Auto als auch den Führerschein muss der 17-Jährige nun vorläufig abgeben.
Salzburg
03/08/2026
Auto weg

Im 50er! Junger Raser (17) mit 128 km/h geblitzt

Im Bereich der Innsbrucker Bundesstraße-Flughafenunterführung in der Stadt Salzburg haben Polizisten in der Nacht auf den 2. August 2026 Geschwindigkeit gemessen und einen Extremraser erwischt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Beim Temposünder handelte es sich um einen erst 17-jährigen Autofahrer aus Salzburg. Er war mit seinem Fahrzeug gerade in Richtung stadtauswärts unterwegs, als es blitzte. Zu dem Zeitpunkt dürfte er wohl spätestens bemerkt haben, was ihm nun als nächstes blühte. Der 17-Jährige hatte nämlich nicht weniger als 128 km/h am Tacho – und das bereits nachdem die Toleranz abgezogen war. Eigentlich hätte er an der Stelle aber nur 50 km/h schnell fahren dürfen. Dem Probescheinbesitzer wurde anschließend der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und das Auto beschlagnahmt, berichtet die Polizei.

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