Im 50er! Junger Raser (17) mit 128 km/h geblitzt

Beim Temposünder handelte es sich um einen erst 17-jährigen Autofahrer aus Salzburg. Er war mit seinem Fahrzeug gerade in Richtung stadtauswärts unterwegs, als es blitzte. Zu dem Zeitpunkt dürfte er wohl spätestens bemerkt haben, was ihm nun als nächstes blühte. Der 17-Jährige hatte nämlich nicht weniger als 128 km/h am Tacho – und das bereits nachdem die Toleranz abgezogen war. Eigentlich hätte er an der Stelle aber nur 50 km/h schnell fahren dürfen. Dem Probescheinbesitzer wurde anschließend der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und das Auto beschlagnahmt, berichtet die Polizei.