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/ ©Freiwillige Feuerwehr Mühlbach am Hochkönig
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Unfallort.
Zwei Autos sind in Mühlbach am Hochkönig (Salzburg) frontal miteinander kollidiert.
Mühlbach am Hochkönig
04/08/2026
Hubschraubereinsatz

Frontal-Crash in Salzburg endet für Familie aus Niederösterreich im Krankenhaus

Montagnachmittag, am 3. August 2026 gegen 14.30 Uhr, ist es in Mühlbach am Hochkönig (Pongau, Salzburg) zu einem schweren Unfall gekommen. Auch der Rettungshubschrauber stand im Einsatz.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Eine 56-jährige Einheimische war alleine mit ihrem Auto auf der L246 von Mühlbach kommend in Richtung Mühlbach-Sonnseite unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache in eine Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Wie die Polizei berichtet, ist sie dort dann frontal mit dem Auto eines 46-jährigen Niederösterreichers kollidiert. Mit ihm im Auto waren noch eine Beifahrerin und zwei weitere Familienmitglieder auf der Rückbank.

Beifahrerin mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Sämtliche Insassen des niederösterreichischen Autos wurden verletzt, der Hubschrauber musste die Beifahrerin ins Krankenhaus nach Schwarzach bringen. Die übrigen Verletzten wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die L246 war rund eineinhalb Stunden lang gesperrt.

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