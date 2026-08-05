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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man eine fremde frau in einem hotelzimmer.
Eine 41-Jährige verschaffte sich widerrechtlich einen Schlüssel und öffnete damit das Zimmer.
Salzburg
05/08/2026
Festgenommen

800 Euro aus Geldbörse gestohlen: Hotelgast stellt mutmaßliche Diebin im Salzburger Andräviertel

Ein gewaltsamer Einbruch in ein Hotelzimmer im Salzburger Andräviertel endete am Abend des 2. August mit einer Festnahme.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Eine 41-jährige ungarische Staatsbürgerin hatte sich am 2. August 2026 widerrechtlich einen Zimmerschlüssel beschafft und war so in das Zimmer eines 48-jährigen Hotelgastes gelangt. Nachdem die Frau dort 800 Euro aus einer Geldbörse entwendet hatte, wurde sie auf frischer Tat vom vietnamesischen Hotelgast überrascht. Die Verdächtige versuchte umgehend zu flüchten, der 48-Jährige nahm jedoch die Verfolgung auf und konnte die Frau noch im Nahbereich anhalten.

Frau war der Polizei bereits bekannt

Die Festgenommene ist bei der Salzburger Polizei keine Unbekannte: Sie ist wegen mehrerer Eigentumsdelikte bereits amtsbekannt. Bei der anschließenden Befragung verweigerte die 41-Jährige die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde sie festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

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