Alkohol, massive Temposünden und Verfolgungsjagd: Polizei stoppt mehrere Raser

Eine Reihe von teils schwerwiegenden Verkehrsverstößen hat die Salzburger Polizei am 4. August und in der darauffolgenden Nacht auf Trab gehalten. Mehrere Lenker wurden aus dem Verkehr gezogen.

Ein Lenker musste seinen Führerschein abgeben, weil er mitsamt seiner schwangeren Frau und einem Kleinkind im Auto bei Tempo 30 mit fast 80km/h unterwegs war.

Ein Lenker musste seinen Führerschein abgeben, weil er mitsamt seiner schwangeren Frau und einem Kleinkind im Auto bei Tempo 30 mit fast 80km/h unterwegs war.

Eine Reihe von teils schwerwiegenden Verkehrsverstößen hat die Salzburger Polizei am 4. August und in der darauffolgenden Nacht auf Trab gehalten. Bei Schwerverkehrskontrollen, Geschwindigkeitsmessungen und einer Verfolgungsjagd wurden mehrere Lenker aus dem Verkehr gezogen.

1,26 Promille am Steuer eines Sattelzugs auf der A10

Bereits am Nachmittag des 4. August fiel einer Verkehrsstreife auf der Tauernautobahn (A10) im Bereich Pongau ein tschechisches Sattelkraftfahrzeug auf. Der Lkw-Laster war in Schlangenlinien und mit äußerst aggressiver Fahrweise in Richtung Salzburg unterwegs. Bei der anschließenden Anhaltung blies der Fahrer, ein 46-jähriger Ukrainer, 1,26 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt.

Mit 79 km/h durch die 30er-Zone: Schwangere Frau und Kleinkind im Auto

Am späten Abend folgte der nächste gravierende Vorfall im Stadtgebiet von Salzburg: Auf der Müllner Hauptstraße blitzte die Polizei einen 28-jährigen syrischen Pkw-Lenker mit 79 km/h. Erlaubt sind an dieser Stelle lediglich 30 km/h. Besonders brisant: Im Fahrzeug befanden sich auch die schwangere Ehefrau des Fahrers sowie deren zweijähriger Sohn. Wegen der eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitung von 49 km/h im Ortsgebiet verlor auch dieser Lenker vor Ort seinen Führerschein und durfte nicht mehr weiterfahren.

Flucht vor der Polizei endet mit Sturz: 18-jähriger Alkolenker gestoppt

Gegen Mitternacht rief schließlich ein Motorradfahrer die Einsatzkräfte in Straßwalchen auf den Plan. Der 18-jährige Flachgauer war mit weit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Eugendorf unterwegs. Sämtliche Anhalteversuche der Polizei ignorierte der junge Mann, beschleunigte weiter und überholte trotz Sperrlinie und Überholverbots kurz vor dem Henndorfer Tunnel zwei Autos. In Eugendorf endete die Verfolgungsfahrt schließlich mit einem Sturz. Das Rote Kreuz versorgte den Verunglückten erst. Ein Alkotest ergab 0,78 Promille. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, der Probeführerscheinbesitzer wird nun mehrfach angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert