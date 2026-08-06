Traditions-Hof trauert um „Herz der Familie“: „Unsere Liebe zu ihr endet nicht“

„Wir nehmen Abschied.“ Mit diesen Worten startet das Facebook-Posting des Seegut Eisl aus Abersee (Flachgau, Salzburg). „Mit größter Trauer müssen wir euch darüber informieren, dass wir Abschied von unserer geliebten Christine nehmen müssen, die aufgrund einer plötzlichen Lungenembolie viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde“, erklärt man weiter. Bekannt ist das Seegut Eisl unter anderem für ihr Bio-Schafmilcheis, Christine war das „Herz der Familie“, wie man im Posting schreibt. Auf der Website erklärt man außerdem, dass sie über Jahre hinweg den Hof und mehrere Kinder quasi im Alleingang gemanaged hat.

„Ohne sie wäre unser Hof heute nicht der, der er ist“

„Mit ihrem strahlenden Wesen, ihrem ansteckenden Lachen und ihrer grenzenlosen Liebe hat sie unseren Hof für jeden zu einem Zuhause gemacht“, heißt es im Posting. Und man ist sich auch bewusst: „Ohne sie wäre unser Hof heute nicht der, der er ist. Mit bewundernswerter Stärke und unendlicher Lebensfreude hat sie als Ehefrau, Mama, Schwiegermama, Oma, Bäuerin, Unternehmerin und Chefin so vieles am Hof getragen und uns dabei täglich das wertvollste geschenkt: Ihre Liebe.“

„Dankbar für jeden einzelnen Moment mit ihr“

Sie würde eine große Lücke hinterlassen, die niemand füllen könne – und Spuren, „die für immer in unserem Herzen bleiben“. Außerdem, so im Posting: „Unsere Liebe zu ihr endet nicht mit ihrem Abschied. Wir sind dankbar für jeden einzelnen Moment mit ihr.“ Die Verstorbene würde zudem weiterleben – „in jedem Lächeln, jeder Erinnerung und allem, was sie uns für unser Leben mitgegeben hat“.

„Worte können kaum ausdrücken…“

Alleine unter dem Posting haben sich mehr als 200 Kommentare wiedergefunden, die ihr Beileid ausdrücken. Zusätzlich sind auch auf der Bestattungs-Seite über 200 Kondolenzen für die beliebte Unternehmerin und Bäuerin eingetroffen. In den Nachrichten zeigt, sich dass die Trauer und Bestürzung groß ist. „Worte können kaum ausdrücken, wie leid mir dieser schwere Verlust für eure Familie tut“, heißt es dort etwa. Gleichzeitig versucht man auch aufmunternde Worte in dieser schweren Zeit zu finden: „Auch wenn ein geliebter Mensch nicht mehr bei euch ist, bleiben die gemeinsamen Erlebnisse, die Liebe und die Spuren, die er in euren Herzen hinterlassen hat.“