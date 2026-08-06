Tiefe Trauer bei Krampus-Gruppe: „Dein Verlust hinterlässt eine große Lücke“

Sowohl die "Soizteifin", eine Krampus- und Brauchtumsgruppe aus Hallein (Salzburg), als auch der örtliche Fußballclub trauern derzeit um einen jungen Mann, der durch einen tragischen Unfall völlig unerwartet verstorben ist.

Patrick Vajdic war ein junger Familienvater, der erst vor zwei Monaten seinen neugeborenen Sohn auf der Welt begrüßen durfte. Außerdem fungierte er als Obmann-Stellvertreter der „Soizteifin“ und war auch ein ehemaliger Fußballspieler beim UFC Hallein. „Der Platz ist leer, aber in unseren Herzen und auf dem Spielfeld bist du immer bei uns“, schreibt der Fußballclub etwa auf Facebook nun.

„Liebevoller Partner, Vater, Sohn und Freund…“

Die „Soizteifin“ schreiben etwa über den Tod ihres Kollegen und Freundes: „Sein Verlust hinterlässt nicht nur in unserem Verein, sondern auch in der gesamten Krampusgemeinschaft eine große Lücke. Vor allem aber verliert seine Familie einen geliebten Menschen – einen liebevollen Partner, Vater, Sohn und Freund.“ Mit erst 34 Jahren hat der Verstorbene für immer seine Augen geschlossen.

Spendenaktion bringt Welle der Hilfsbereitschaft

Seitens des Brauchtumsvereins möchte man jedenfalls der Familie nicht nur die Anteilnahme ausdrücken, sondern dieser in der schweren Zeit auch ganz konkret helfen, weshalb man eine GoFundMe-Spendenaktion ins Leben gerufen hat. Damit möchte man die Familie finanziell unterstützen und ihr in den kommenden Wochen und Monaten zumindest einen Teil der Sorgen nehmen. Und die Welle der Hilfsbereitschaft, die dadurch losgetreten worden ist, ist schier unglaublich. Binnen eines Tages wurde das Ziel von 14.000 Euro deutlich übertroffen, mittlerweile (Stand 6. August, 13 Uhr) sind fast 20.000 Euro zusammengekommen. Wenn auch du der Familie noch helfen möchtest, kannst du das hier auf GoFundMe machen.