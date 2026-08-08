Tragödie in Eugendorf: 32-jährige Radfahrerin stirbt nach Lkw-Kollision

Am Nachmittag des 7. August kam es in Salzburg zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Radfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw tödliche Verletzungen.

Für eine 32-jährige Radfahrerin kam nach einer Kollision mit einem Lkw jede Hilfe zu spät.

Für eine 32-jährige Radfahrerin kam nach einer Kollision mit einem Lkw jede Hilfe zu spät.

Gegen Nachmittag, am 7. August 2026, war eine 32-jährige Salzburgerin mit ihrem Fahrrad auf der Salzburger Straße (Eugendorf) in Fahrtrichtung Thalgau unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Lkw auf derselben Straße. Im Bereich der Kreuzung mit der Plainfelder Straße beabsichtigte der Lkw-Lenker, nach links in Richtung Plainfeld einzubiegen.

Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen dem Lkw und der Radfahrerin. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die 32-jährige Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Die Einsatzkräfte führten vor Ort die Unfallaufnahme sowie die ersten Erhebungen durch. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des Unfalles dauern derzeit noch an.