Kollision in Abtenau: Motorrad rutscht auf Gegenfahrbahn

In Abtenau kam es auf der kurvenreichen B161 zu einem Motorradunfall. Ein Motorrad rutschte nach einem Sturz auf die Gegenfahrbahn. Ein 50-Jähriger und seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Ein 55-jähriger Oberösterreicher war im Gemeindegebiet von Abtenau (Salzburg) mit seinem Motorrad auf der B161 bergauf unterwegs. In einer Rechtskurve kam es schließlich zum Sturz. „In einer Rechtskurve setzte nach seinen Angaben der Hauptständer des Motorrades auf dem Asphalt auf“, so die Landespolizeidirektion Salzburg.

Motorrad rutscht weg

Laut Polizei geriet daraufhin das Heck der Maschine ins Rutschen. Der 55-Jährige stürzte, doch das Motorrad blieb nicht auf seiner Fahrbahnseite. „Dadurch geriet das Heck des Motorrades ins Rutschen, der Lenker kam zu Sturz und das Motorrad geriet auf die Gegenfahrbahn“, schildert die Landespolizeidirektion Salzburg den Unfallhergang. Auf der Gegenfahrbahn näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein 50-jähriger Motorradfahrer aus der Steiermark. Er konnte dem rutschenden Motorrad nicht mehr ausweichen.

Zwei Personen verletzt

Auf dem Motorrad des 50-Jährigen befand sich auch eine Mitfahrerin. Beide wurden bei der Kollision verletzt. „Der 50-jährige und seine Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu“, so die Landespolizeidirektion Salzburg.