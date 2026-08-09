Trauer um bekannte Salzburger Hotelierin: „Lebenswerk wird weiterleben“

Kürzlich musste man in Zell am See (Pinzgau, Salzburg) von jener Frau, die die Geschichte mehrerer Hotels entscheidend mitgeprägt hat, verabschieden. Gisela Holleis hat Ende Juli für immer die Augen geschlossen.

Der Salzburgerhof in Zell am See verabschiedet sich „mit großer Trauer“ von „seiner“ langjährigen Hotelierin Gisela Holleis, die Ende Juli im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Man erinnert sich an eine mutige, herzliche und außergewöhnlich weitsichtige Frau, die über Jahrzehnte hinweg „nicht nur den Salzburgerhof, sondern auch die Geschichte der Holleis Hotels und des Grand Hotel Zell am See entscheidend mitgestaltet hat“, heißt es in einem Facebook-Posting.

„Sie war Vorbild, Gastgeberin und…“

Sie sei für Generationen von Mitarbeitern, Gästen und Wegbegleiterin „weit mehr als eine Hotelierin“ gewesen. „Sie war Vorbild, Gastgeberin und ein Mensch, der mit großer Hingabe, Respekt und Herzlichkeit lebte und arbeitete“, schreibt man weiter. Und man ist sich außerdem sicher: „Ihr Lebenswerk wird in unseren Häusern weiterleben – in den Werten, die sie geschaffen hat, und in den Erinnerungen, die sie hinterlässt.“

Hunderte Reaktionen, über 100 Beileidsbekundungen

Das Facebook-Posting hat mehrere hundert Reaktionen und über 100 Kommentare und Beileidsbekundungen gebracht. Auf der Gedenkseite von Holleis wurden ebenfalls über 120 Kerzen online „angezündet“ und Nachrichten für sie und ihre Hinterbliebenen hinterlassen.