2 und 1,6 Promille: Alko-Paar mit drei Kindern im Auto unterwegs

Gleich zwei Führerscheine hat die Polizei in Lend (Pinzgau, Salzburg) Sonntagabend abgenommen. Zwei Personen waren betrunken am Steuer des selben Autos wahrgenommen worden. Im Auto saßen auch drei minderjährige Kinder.

Ein 36-jähriger Pinzgauer hat am frühen Sonntagabend, 9. August 2026, Anhaltezeichen der Polizei bei einer Kontrollstelle in Lend (Pinzgau, Salzburg) ignoriert und ist geflüchtet, wie die Beamten nun berichten. Auf einem Parkplatz im selben Ort bemerkten sie das Auto aber neuerlich und konnten es schließlich auch anhalten.

Beide Führerscheine weg und Anzeigen erstattet

Bei der Anhaltung befand sich allerdings eine 34-jährige Pinzgauerin am Steuer, die beiden dürften nach der ersten Flucht die Plätze am Parkplatz getauscht haben, vermutet die Polizei. Im Fahrzeug mit den beiden waren auch drei minderjährige Kinder im Alter von zwei, sechs und elf Jahren. Die Alkotests ergaben beim 36-Jährigen über zwei Promille und bei der Frau über 1,6 Promille. Ihnen beiden wurde der Führerschein abgenommen, außerdem haben die Beamten auch jeweils Anzeigen erstattet.