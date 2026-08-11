Erst 3,18, dann 2,70 Promille: Alkolenker angehalten, fährt mit Zweitschlüssel weiter

Ein 41-jähriger Alkolenker wurde in den vergangenen Tagen gleich zwei Mal von der Lungauer (Salzburg) Polizei aus dem Verkehr gezogen. Erst hatte er 3,18, tags darauf waren es 2,70 Promille.

Samstagnachmittag, am 8. August 2026, ist Polizisten auf der B95 Turracher Straße im Gemeindegebiet von Mariapfarr (Lungau, Salzburg) ein Autofahrer wegen dessen auffälliger Fahrwiese aufgefallen. Als man den 41-jährigen Polen kontrollierte, ergab der Alkotest einen Wert von 3,18 Promille. Dem Mann wurden sowohl Führerschein als auch Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Auch Zweitschlüssel wurde 41-Jährigem abgenommen

Ihren Augen nicht getraut dürften die Beamten dann am folgenden Vormittag haben. Da tauchte der 41-Jährige – offensichtlich neuerlich oder weiterhin betrunken – in der Polizeiinspektion auf. Als er wieder ging, beobachteten sie ihn dabei, wie er mit einem Zweitschlüssel sein Auto in Betrieb nahm und zu einem nahegelegenen Supermarkt fuhr. Als er dort wieder losfahren wollte, versuchten die Polizisten, ihn daran zu hindern. Was folgte, war ein kurzer Fluchtversuch, der im Ortszentrum von Mauterndorf endete. Ein neuerlicher Alkotest ergab einen Wert von 2,70 Promille, berichten die Beamten, die ihm daraufhin auch den Zweitschlüssel abnahmen und die Weiterfahrt untersagten.