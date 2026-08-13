Trauerfall: Beliebte Almhütte zwei Tage lang geschlossen

Wegen eines Trauerfalls in der Familie wird die Wallehenhütte auf der Sulzenalm (Gemeinde Filzmoos, Pongau, Salzburg) am 13. und 14. August 2026 nicht geöffnet haben, schreibt man nun auf Facebook.

Die Wallehenhütte auf der Sulzenalm hat zwei Tage lang geschlossen. Grund ist ein Trauerfall in der Familie.

Die Wallehenhütte auf der Sulzenalm hat zwei Tage lang geschlossen. Grund ist ein Trauerfall in der Familie.

„Du wirst uns so fehlen“, schreiben die Verantwortlichen der durchaus beliebten Almhütte nun auf Facebook. Man müsse nämlich „traurigen Herzens“ Abschied von „unserer lieben Schwester und Goti“ nehmen, die nach schwerer Krankheit bereits im 53. Lebensjahr verstorben ist, wie man der Parte entnehmen kann. „Traurig, doch mit vielen schönen Erinnerungen im Herzen, nehmen wir Abschied“, steht dort auch geschrieben.

Wallehenhütte am 13. und 14. August geschlossen

Unter anderem wegen des Begräbnisses hat man sich nun auch dazu entschlossen, dass die Hütte zwei Tage lang geschlossen bleibt: am Donnerstag, 13., und am Freitag, 14. August. Dafür bittet man um Verständnis, das auf Facebook jedenfalls besteht. Zahlreiche Personen drücken ihr Beileid und Mitgefühl aus.