Tiefe Trauer bei Gesangsverein: „In unseren Liedern lebst du weiter“

Der Männergesangsverein Bürmoos (Flachgau, Salzburg) trauert aktuell um einen langjährigen Mitglied. "In tiefer Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem Sangesbruder Richard Adamitsch", schreibt man auf Facebook.

Bereits im Jahr 1961 ist der nun Verstorbene beim Männergesangsverein (MGV) Bürmoos eingetreten, sechs Jahrzehnte lang sollte er eine tragende Säule sein. Nun hat seine Stimme „für immer aufgehört zu klingen“, schreibt man in einem Nachruf auf Facebook. Er habe den Verein „als treuer und leidenschaftlicher Tenor und Kassier“ bereichert und schenkte „wunderschöne Töne, unvergessliche Kameradschaft, Treue und viel Humor“, erinnert man sich beim MGV Bürmoos.

MGV Bürmoos spricht Dank und Mitgefühl aus

Man weiß, dass er eine „schmerzhafte Lücke“ hinterlassen werde, „aber in unseren Liedern lebst du für immer weiter“, ist sich der Männergesangsverein sicher. Abschließend spricht man der Familie und allen Angehörigen tiefes Mitgefühl aus, zusätzlich bedankt man sich beim Verstorbenen für die „jahrzehntelange gemeinsame Musik, die vielen schönen Stunden und deine tiefe Verbundenheit zum Chorgesang“.